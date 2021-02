Etats-Unis : Joe Biden veut une réforme immédiate des ventes d'armes à feu

À l’occasion du 3e anniversaire de la tuerie du lycée de Parkland, le président américain a demandé au Congrès d’interdire la vente de fusils d’assaut et d’imposer la vérification des antécédents des acheteurs.

Anadolu Agency via AFP

«Des lois qui sauveront des vies»

«J'appelle aujourd'hui le Congrès à promulguer des réformes de bon sens concernant les armes», a dit Joe Biden, demandant d'imposer la vérification des antécédents des acheteurs «pour toutes les ventes d'armes», d'interdire les fusils d'assaut et les chargeurs à haute capacité.

«Nous allons promulguer ces lois et d'autres lois qui sauveront des vies», a immédiatement indiqué Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, promettant d’«amener les avancées qu'exigent et méritent les habitants de Parkland et le peuple américain».