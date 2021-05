Secret Défense : Joe Biden visible sur une application de paiement

Les comptes Venmo du président américain et de son épouse ont été désactivés après avoir été affichés au grand jour.

Il a fallu moins de dix minutes au site BuzzFeed pour trouver le compte de Joe Biden sur l’app mobile Venmo. Le média explique avoir simplement combiné l’utilisation de l’outil intégré de recherche et la fonction d’amis publics. Il a ensuite pu accéder à une douzaine de membres de la famille Biden et remonter son réseau pour tomber sur les enfants du président, les petits-enfants, des hauts dirigeants de la Maison-­Blanche et d’autres fonctionnaires. BuzzFeed a testé le service après que Joe Biden avait indiqué y avoir transmis de l’argent à ses petits-enfants. Les comptes du président et de son épouse ont rapidement été supprimés après ces révélations.