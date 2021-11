«Tiger King» : Joe Exotic annonce être gravement malade: «Dites une prière»

La star de Netflix, qui purge une peine de 22 ans de prison, a annoncé mercredi souffrir d’un cancer de la prostate «agressif». Elle espère être libérée.

«Pour l’instant, je ne veux la pitié de personne et je suis sûr que Carole fera la fête en apprenant la nouvelle», a ajouté le détenu dans une lettre écrite à la main. L’ancien éleveur de tigres avait révélé le 14 mai dernier être atteint d’un cancer de la prostate. La maladie s’étant aggravée, Joe Exotic demande sa libération afin de pouvoir poursuivre son traitement chez lui, écrit CNN . Et il espère que ses fans le soutiendront dans sa démarche: «J’ai besoin que le monde soit ma voix pour ma libération. Ils ont la preuve que je n’ai pas ça», a écrit l’Américain de 58 ans.

«Dites une prière s’il vous plaît. Soyez ma voix, s’il vous plaît», a conclu Joe Exotic. Sur Twitter, l’avocat de la star de Netflix a confirmé les dires de son client: «Je peux et je vais confirmer publiquement le cancer de Joe. Lui et moi avons parlé lundi et pleuré ensemble à un moment donné. Il a besoin de liberté dans tous les sens du terme et nous y travaillons avec diligence», a fait savoir John Phillips. Joe Exotic purge actuellement une peine de 22 ans d’emprisonnement. Il a déjà interpellé Donald Trump, puis Joe Biden, dans l’espoir de bénéficier d’une grâce présidentielle.