États-Unis : Joe Exotic lance des sous-vêtements à son effigie

Être en prison n’empêche pas l’ancien propriétaire de zoo et star d’une série docu de Netflix de faire du business.

Peu de personnes en rêvaient, mais il l’a quand même fait. Joseph Allen Maldonado-Passage, plus connu sous le nom de Joe Exotic, a créé une ligne de sous-vêtements pour hommes et femmes sur laquelle son visage apparaît à un endroit très intime. L’ex-propriétaire de zoo, qui purge une peine de prison de 22 ans pour maltraitance envers les animaux et pour un complot visant à tuer une militante des droits des bêtes, a collaboré avec Odaingerous. Sa collection sera disponible dès le 7 septembre 2020.