Joe Jonas a tout appris de sa femme

États-Unis : Joe Jonas a beaucoup appris de sa femme

Sa rencontre avec la Britannique, qu’il a épousée en 2016, lui a fait changer sa façon de vivre, l’a poussé à s’éloigner des projecteurs. «Avant, j’étais comme un livre ouvert. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, j’ai alors compris que je n’avais pas de vie privée», a-t-il confié. Son plus grand jardin secret est, sans discussion possible, ses deux filles, nées en juillet 2020 et juillet 2022. Il n’affiche pas leurs bouilles sur les réseaux sociaux et n’a jamais révélé publiquement leurs prénoms. Concernant son rôle de père, Joe Jonas a expliqué qu’il était toujours en apprentissage, même si avec la deuxième, le stress était moins grand. «J’ai un peu moins peur. Je n’ai plus besoin de vérifier constamment son pouls pour m’assurer qu’elle respire», a-t-il lâché.