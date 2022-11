États-Unis : Joe Jonas a failli incarner Spider-Man

«J’ai passé les auditions pour le rôle et j’étais vraiment enthousiaste et c’est la fois où Andrew Garfield l’a eu. Évidemment, c’était lui le meilleur, mais je me souviens que c’était un gros truc pour moi de revenir pour plusieurs auditions et le réalisateur avait fait des clips musicaux. Je pensais que j’avais un avantage», s’est souvenu le papa de deux filles .

S’il s’est ensuite concentré sur la musique, notamment avec ses frangins Nick et Kevin, Joe Jonas s’est remis à la comédie durant la pandémie de Covid 19. «J’avais plein de temps à disposition. Partir en tournée n’était pas une option et je me suis demandé ce que j’allais bien pouvoir faire. J’adore jouer la comédie et c’est quelque chose que j’avais toujours voulu refaire (ndlr: on a pu le voir dans les films «Camp Rock» et «Camp Rock 2» ainsi que dans la série «Jonas L.A.»)», a-t-il dit. C’est donc de cette manière qu’il a passé le casting pour «Devotion» et obtenu le rôle de Marty Goodee.