Rugby

Joe Marler suspendu en confinement

Le pilier anglais pourra purger sa sanction de dix semaines pendant l'arrêt du rugby.

Accusé d'avoir touché les parties génitales du Gallois Alun Wyn Jones lors du Tournoi des Six Nations le 7 mars dernier, le pilier anglais Joe Marler a été suspendu dix semaines. Selon le quotidien The Times, le joueur pourra toutefois rejouer dès que les compétitions reprendront, sans qu'aucun match de sanction ne soit purgé.

Or, en raison de l'épidémie de coronavirus, aucun match n'a logiquement lieu actuellement. Selon The Times, David Hurley de la commission de discipline a écrit au comité des Six Nations pour lui demander de réajuster la suspension de Marler, afin qu'elle corresponde à un nombre de matches.