Etats-Unis – Joe Rogan, la star du podcast, s’excuse pour des insultes racistes

États-Unis : Joe Rogan, la star du podcast, s’excuse pour des insultes racistes

Joe Rogan, accusé de désinformation, est depuis plusieurs jours visé par des critiques de personnalités, comme le chanteur Neil Young, qui l’estiment dangereux.

Getty Images via AFP

Plongé dans une polémique sur la désinformation, la star américaine du podcast Joe Rogan s’est excusé samedi pour des propos racistes, tandis que des dizaines de ses épisodes ont été retirés par Spotify, selon le New York Times.

Dans une vidéo postée sur Instagram, il a présenté ses «excuses humbles et sincères» pour «la chose pour laquelle j’ai le plus de honte et de regrets à parler en public.»