Basketball : Joel Embiid a été monstrueux pour les Sixers

Philadelphie, au terme d’un superbe duel entre Joel Embiid et DeMar DeRozan, s’est imposé à Chicago, qui cède la première place à l’Est à Miami, dimanche en NBA, où Brooklyn demeure en crise après un 8e revers consécutif concédé à Denver.

Avec un septième match à au moins 40 points (10 rbds), son total sur le parquet du United Center, Embiid a été capital dans cette victoire des Sixers (119-108), la première après deux défaites consécutives. «On devait gagner ce match, je savais que je devais répondre présent, mettre plus d’intensité. Mais on n’a pas gagné grâce à moi uniquement», a commenté le candidat au trophée de MVP, en effet bien épaulé par Tobias Harris (23 pts, 8 rbds).

Jokic trop facile

A Denver, les Nuggets, qui restaient sur trois revers, ont stoppé leur série en infligeant une 8e défaite d’affilée (124-104) à des Nets toujours privés de Kevin Durant (genou) et James Harden (cuisse) et qui ne vont décidément pas mieux. Brooklyn a plutôt bien résisté en première période (76-75) durant laquelle les défenses étaient en mode gruyère, avant que Denver ne resserre la sienne. Il n’en a pas fallu plus pour faire la différence.