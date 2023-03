Basketball – NBA: Joel Embiid dompte Luka Doncic et les Mavericks

Philadelphie et Joel Embiid ont eu le dernier mot sur Dallas et Luka Doncic (116-108), qui n’arrivent pas à raccrocher le wagon des barragistes à l’Ouest, au contraire des Lakers, de mieux en mieux placés après leur victoire à Chicago (121-110) mercredi en NBA.

«On ne doit pas abandonner»

Et pour leur rendre la soirée plus morose encore, le Thunder, juste devant eux, a battu Détroit (107-106) grâce à une claquette... au buzzer de Jalen Williams (27 pts). «On a encore la possibilité de se qualifier, on ne doit donc pas abandonner», a néanmoins appelé Doncic, quand Irving a, lui, fustigé «le gros bordel» régnant «en ce moment» à Dallas. Ambiance.

Bonne opération pour les Lakers

A cinq matches de la fin de la saison régulière, dire que l’étau se resserre est un doux euphémisme. D’autant que les Lakers et Utah, également engagés dans cette course haletante, ont gagné.

Sacramento en play-off

Bien plus haut, les Clippers (5e), sans Kawhi Leonard ni Paul George, mais avec Russell Westbrook à bloc et adroit comme rarement (36 pts, à 13/18, 10 passes), se sont offert une probante victoire à Memphis (141-132). Ja Morant (36 pts, 9 passes) n’a pas pu empêcher la première défaite des Grizzlies (2e) en huit rencontres.

51 points pour Holiday

Dans la lutte pour le top 6 directement qualificatif pour les play-off, New York (5e) s’est rapproché de cet objectif en battant (101-92) Miami (7e), qui s’en éloigne et semble de plus en plus promis aux barrages. D’autant que Brooklyn (6e) a vaincu Houston (123-114). Les Knicks se sont appuyés sur leur précieux remplaçant Immanuel Quickley (24 pts), mais craignent d’avoir perdu pour un moment Julius Randle, qui s’est sévèrement tordu la cheville gauche.