Hockey sur glace – Joël Genazzi restera au LHC jusqu’en 2025

Joël Genazzi, 33 ans, dont le contrat expirait au printemps 2022, a finalement prolongé son contrat pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2025. Arrivé au LHC en 2013, le Zurichois espère ainsi finir sa carrière à la Vaudoise aréna. «C’est une fierté et un honneur d’être lausannois depuis plus de huit saisons, et de poursuivre l’aventure jusqu’en 2025. Ça a toujours été mon rêve de jouer mon dernier match en carrière au Lausanne Hockey Club.»