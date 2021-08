États-Unis : Joel Kinnaman harcelé et menacé par un mannequin

L’acteur accuse une jeune femme avec laquelle il a couché à plusieurs reprises de lui faire du chantage et de vouloir s’en prendre physiquement à lui et à ses proches.

C’est sur Instagram que Joel Kinnaman, à l’affiche de «The Suicide Squad», a révélé qu’il avait demandé à un juge une ordonnance restrictive contre une jeune femme qui lui fait vivre un enfer depuis plusieurs semaines. Dans son texte, l’acteur de 41 ans explique qu’un mannequin suédois du nom de Gabriella Magnusson – qui se fait également appeler Bella Davis – menace de s’en prendre physiquement à lui ainsi qu’à ses proches et d’aller raconter des mensonges aux médias s’il ne lui donne pas de l’argent et ne l’aide pas à obtenir un visa de travail aux États-Unis, une page Instagram vérifiée, une page Wikipedia et une séance photo avec «Sports Illustrated».