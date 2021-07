Cinéma - La copine de Joel Kinnaman lui a appris à se lâcher sur le Net

Longtemps très protecteur de son intimité, Joel Kinnaman a découvert les réseaux sociaux, où il est de plus en plus présent. Il avoue cependant qu’il doit ce changement d’attitude à sa compagne, la mannequin Kelly Gale. À l’affiche de «The Suicide Squad», l’acteur suédo-américain de 41 ans s’est confié sans détour.

Avec elle, j’ai appris qu’Instagram est l’outil parfait pour garder le lien avec les fans. J’aime souvent y poster des trucs drôles de ma vie, de mes séances de surf ou de mes engagements pour l’environnement par exemple. Kelly adore me faire des blagues et me prendre par surprise quand je m’y attends le moins. Ça n’est jamais moi qui cherche à faire l’idiot mais elle qui me piège (rire). Elle est du genre à me voler mon téléphone pour y poster des photos quand je sors à poil de ma piscine, mais cela reste bon enfant (rire).