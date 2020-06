Cinéma

Joel Schumacher, réalisateur de deux «Batman», est mort

Le cinéaste américain Joel Schumacher est décédé à l’âge de 80 ans, a annoncé son agent.

Le réalisateur Joel Schumacher est mort d'un cancer à l'âge de 80 ans, ont indiqué lundi les responsables de sa communication à l'AFP. Il avait tourné deux «Batman» et Génération perdue».

Celui qui avait commencé sa carrière comme costumier, avant de devenir un grand nom d'Hollywood, est «paisiblement» décédé à New York «après une lutte d'un an contre le cancer», ont-ils précisé dans un communiqué.

Joel Schumacher est notamment connu pour «Batman Forever» (1995) et «Batman et Robin» (1997), des films qui avaient clivé. Pour cette lucrative franchise, il avait pris la suite de Tim Burton et son premier «Batman», avec Val Kilmer, avait eu du succès au box-office.