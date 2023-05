Football: Jörg Schmadtke nommé directeur sportif du Liverpool FC

Ancien gardien de but, Jörg Schmadtke a exercé pendant plus de quatre ans à Wolfsburg en tant que directeur sportif, avant de quitter le club en début d’année.

Liverpool a nommé Jorg Schmadtke comme nouveau directeur sportif, a annoncé mardi le club de Premier League. L'Allemand de 59 ans a passé plus de quatre ans à ce même poste avec Wolfsburg en Bundesliga, avant de quitter le club en début d'année. Il a également été directeur sportif de Hanovre et Cologne, notamment. Cet ancien gardien de but du Fortuna Düsseldorf entrera en fonction le 1er juin, sous réserve de l'obtention d'un permis de travail, alors que Liverpool cherche à rebondir, après une saison sans trophée.

Schmadtke succédera à Julian Ward, qui quitte le club après plus d'une décennie à Anfield marquée par un titre de Premier League en 2020 et une Ligue des champions en 2019. «Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Jorg au Liverpool Football Club, sachant qu'il apportera une richesse de connaissances et d'expérience dans un rôle où de telles qualités ne peuvent qu'être bénéfiques pour lui et pour nous», a indiqué dans le communiqué du club, Mike Gordon, le président de Fenway Sports Group, les propriétaires américains de Liverpool.