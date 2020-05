États-Unis

Joggeur noir tué: les preuves d'un meurtre étaient «suffisantes»

La police de l'État de Géorgie, qui a mis 36 heures à inculper deux hommes, ne sait pas pourquoi la police locale n'a pas agi plus tôt.

Un ex-flic

Mais les investigations se concentreront sur le meurtre uniquement, a assuré le policier, excluant de s'intéresser aux raisons pour lesquelles la police locale et les procureurs n'avaient pas agi plus vite. Selon la presse, le suspect le plus âgé, un ancien policier à la retraite, a longtemps travaillé comme enquêteur pour les services du procureur local. Les deux premiers procureurs en charge du dossier se sont récusés, mais le second a mis plusieurs semaines à le faire.