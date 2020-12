Johan Clarey est encore monté sur le podium lors de la descente de Garmisch-Partenkirchen en février dernier, prouvant qu’il faut encore compter sur lui à bientôt 40 ans. AFP

Troisième skieur le plus rapide lors du premier entraînement de la descente de Val-d’Isère de dimanche, le Français Johan Clarey fait partie du top 10 mondial dans la discipline reine. Plus vieux médaillé mondial en décrochant la médaille d’argent lors du super-G d’Åre en 2009, le skieur originaire d’Annecy est toujours à la recherche d’une première victoire en Coupe du monde.

Johan Clarey, qu’est-ce qui vous motive à continuer à bientôt 40 ans (ndlr: il les fêtera le 8 janvier prochain)?

J e continue de faire des bons résultats (ndlr: 7e de la hiérarchie mondiale en descente l’hiver passé). J’en suis encore capable malgré mon âge (rires). Alors ça me motive de poursuivre. Et puis j’ai du plaisir à m’entraîner, alors pourquoi raccrocher?

Cette année, la préparation a été bien chamboulée par la pandémie…

Oui, cela faisait quinze ans que je partais en Amérique du N ord, alors forcément j’ai été un peu déboussolé (rires). Le fait d’avoir dû s’entraîner uniquement sur les glaciers lors de cette préparation a engendré pas mal de fatigue. Il a fallu faire beaucoup de route pour trouver des terrains d’entraînement, monter en altitude, etc. Et vu qu’on avait des doutes sur notre préparation, j’ai l ’ impression qu’on a skié plus que d’habitude cet été. Du coup, on débarque ici un peu émoussés pour cette reprise.

«Moi, le jour où je me blesse, cela signifiera la fin de ma carrière.» Johan Clarey

Y a-t-il la même impatience de reprendre cette saison alors que vous avez pris votre premier départ en Coupe du monde il y a dix-sept ans?

Je me réjouis énormément de reprendre sur le plan sportif . Vraiment. Mais tout le reste qui entoure la reprise, c’est moins réjouissant. Et les pépins physiques reviennent parfois. J’ai des soucis de dos, qui ont été soigné s , mais ça fait un mois et demi que je ne peux pas skier à fond en mettant toute l’intensité que je voudrais, notamment au moment des tests de matériel. Alors ça amène forcément d es doute s à mon âge … E t a u ssi u ne certaine appréhension avant de m ’élancer.

Avec votre expérience, comment appréhendez-vous la peur de se blesser?

Malgré les années et les départs en Coupe du monde, on redoute toujours la blessure. Moi, le jour où je me blesse, cela signifiera la fin de ma carrière. Et ce serait moche de la terminer comme ça. Cela fait longtemps que je ne me suis pas mis un gros crash, j’espère que ça va continuer sans chute jusqu’à ce que je me retire du cirque blanc. J’essaie de ne pas trop y penser.

Vous comptabilisez sept podiums (six en descente et un super-G) en 192 départs. Vous y pensez à cette victoire?