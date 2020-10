Johan Djourou est passé par le FC Sion et Neuchâtel Xamax la saison dernière.

Johan Djourou a retrouvé de l’embauche au Danemark. Après un retour décevant au pays (Sion puis Neuchâtel), le défenseur genevois a signé un contrat de deux ans au FC Nordsjælland, selon la SFL. Le club de Farum est actuellement 7e du championnat danois. Sacré champion national en 2012, le FCN a remporté la Coupe en 2010 et 2011.

Djourou, 33 ans, découvrira son cinquième championnat étranger après l ’ Angleterre (Arsenal et Birmingham), l’Allemagne (Hambourg et Hanovre), la Turquie (Antalyaspor) et l’Italie (SPAL). L’ancien international a porté le maillot de l ’équipe de Suisse à 76 reprises.