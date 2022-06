Football: Johan Djourou: «La Suisse doit oser jouer contre le Portugal»

Johan Djourou échange avec Murat Yakin. L’ex-international apporte désormais son expertise à la RTS, dont il est le nouveau consultant pour l’équipe de Suisse. FRESHFOCUS

Johan, ce dimanche soir, il y a un Portugal-Suisse au programme: on imagine que vous n’avez pas oublié celui d’octobre 2017, avec ce but concédé par la Suisse à la 43e minute…

Non, je n’ai pas oublié. Il y a un débordement, un centre, je me souviens que Schär au premier poteau n’intervient pas ou plutôt loupe un petit peu le ballon, Yann sort aussi, mais le ballon traverse tout le monde et moi, je suis en train de courir vers le but. La balle me touche le genou et entre dans la cage. Compliqué pour nous ( ndlr: la Suisse, battue 2-0, seule défaite pour 9 victoires, finira 2e des qualifications au goal-average et se qualifiera au Mondial 2018 via les barrages. Il y avait dans le groupe en 2017, encore là aujourd’hui: Schär, Sommer, Shaqiri, Xhaka, Freuler, Rodriguez, Seferovic, Embolo, Zuber, Gavranovic, Frei, Akanji, Elvedi et Mvogo).

Comment vit-on personnellement cette situation?

C’était malchanceux, pas maladroit. Ce n’est pas comme si j’avais voulu dégager et que j’avais raté mon geste. Là, le ballon me tombe dessus. Après, il faut se remettre dans le match comme on peut. Ce que j’ai fait. C’est le foot, il faut savoir réagir.

Cela fait quoi de jouer le Portugal à domicile quand on est sur le terrain, pour comprendre ce qui attend la Suisse ce dimanche soir?

On sent que le Portugal est un pays du foot. On le sent dans la rue, on sent l’omniprésence de Cristiano Ronaldo, on sent une pression, l’attente. On l’avait vécu à l’époque: le Portugal est un pays où un match de l’équipe nationale à domicile est un événement. Et cela, quand on est sur le terrain, on le ressent: avant et pendant.

Le Portugal, porté par cette ferveur, peut mettre beaucoup de pression sur l’adversaire: que doit faire la Suisse pour s’en libérer?

Essayer de faire son jeu. La meilleure réponse, c’est oser jouer contre le Portugal. Parce que rester dans son camp et subir, cela signifie être sous pression, et c’est précisément durant ces moments que des erreurs finissent par être commises. C’est un peu comme cela que le 1-0 était tombé en 2017, après une séquence où nous étions sous pression, trop attentistes. Oser prendre le jeu à son compte, c’est important. Parce que le Portugal est «prenable», il peut y avoir des espaces, derrière, cela ne va pas très très vite. Bien sûr, il y a des individualités incroyables, mais il ne faut pas seulement attendre les Portugais.

Ce soir, vous ne serez pas sur le terrain, mais dans les tribunes, pour commenter la performance de vos ex-coéquipiers: comment cela se passe-t-il?