Tennis: Johan Nikles s’invite à la grande fête!

Ce fut une clameur à réchauffer le cœur. Lorsque Johan Nikles (ATP 294) claqua une dernière volée de coup droit liftée loin de Lukas Rosol (6-4, 6-4), le central du parc des Eaux-Vives tenait son premier grand bonheur. Un bonheur simple, de proximité. Celui que l’on ressent lorsqu’un «gamin du coin» a fait du chemin et le prouve devant ceux qui comptent.

Johan Nikles tient donc la première qualification de sa carrière dans le tableau principal d’un «Grand Prix». Et à le voir, ce dimanche matin, dompter les frappes de Lukas Rosol ou prendre l’énergie du public pour contraindre le grand Tchèque à défendre (ce qu’il déteste), il ne fait désormais aucun doute que le Genevois a franchi un palier ces derniers mois. «Ce n’était pas facile de repartir de zéro après la victoire d’hier (contre Gojowczyk, premier Top 100). Mais j’ai réussi à rester dans ma bulle, j’avais l’impression de prendre l’énergie du public tout en restant très calme. Gagner ce match devant ma famille, mes amis – j’avais l’impression de connaître tout le monde dans le stade – ce sont des sensations très fortes.»

Maturité grâce aux Challengers

Or, ces émotions, Johan Nikles a réussi à les transformer en énergie positive, élevant le niveau de son jeu pile au bon moment dans les deux sets. Une maturité qu’il est allée chercher à l’automne sur le circuit Challenger, notamment au fil d’une tournée sud-américaine fructueuse. «C’est vrai que ces matches m’ont fait du bien. Après ma défaite à Gstaad contre Kopriva, j’avais ressenti un manque d’expérience à ce niveau. Et avec mon coach, nous avions décidé qu’il fallait oser monter en Challenger, quitte à passer par les qualifications et moins gagner. Jouer contre Dellien, O’Connell ou Rosol, contre qui j’avais pris 6-2, 6-1 l’été dernier, m’a permis de faire évoluer mon jeu. Je suis désormais mieux armé pour gérer l’exigence du haut niveau.»