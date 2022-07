Football: Johan Vonlanthen directeur sportif du FC Fribourg

Par le biais d’un communiqué publié ce jeudi matin, le FC Fribourg, qui évolue actuellement en 2e ligue interrégionale, annonce que sa première équipe sera désormais entraînée par Meho Becirovic (42 ans), qui a notamment été à la tête des clubs d’Anet (BE), Colombier et Coffrane (NE). Il a aussi été l’assistant de Joël Corminboeuf au FC La Chaux-de-Fonds, quand le club des Montagnes neuchâteloises évoluait en Promotion League.

Johan Vonlanthen est entré dans l’histoire du football international en devenant, le 21 juin 2004, le plus jeune buteur de l’histoire des phases finales de l’Euro. Ce jour-là, à 18 ans 4 mois et 21 jours très précisément, il avait battu le gardien français Fabien Barthez d’un tir croisé du pied droit, égalisant pour la Suisse à 1-1 (26e minute) et répondant à l’ouverture du score de Zinedine Zidane. La Suisse de Köbi Kuhn avait fini par s’incliner 1-3 (2 buts de Thierry Henry dans le dernier quart d’heure de jeu), mais le nom de Vonlanthen avait fait le tour du monde (son but est à voir après 1’17’’ sur la vidéo ci-dessous).