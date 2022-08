Motocyclisme: Johann Zarco en pole, Aleix Espargaró héroïque

Reste que l’exploit de l’aîné des frères Espargaró est de taille et que la course, dimanche, pourrait bien se jouer sur deux échelons: Zarco, Viñales et Miller en première ligne, Quartararo, Bagnaia et Aleix Espargaró juste derrière eux. Bien difficile, ce samedi soir, de désigner un net favori. Et plus difficile, encore, d’imaginer la course de Quartararo, qui espérait s’élancer de la première ligne pour pouvoir limiter les dégâts au moment où il devra – dans les quatre premiers tours – observer sa punition de «long lap», consécutive à son erreur du GP des Pays-Bas, il y a cinq semaines. Parieurs: bon courage!