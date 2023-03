Biathlon : Johannes Boe a «couru» après un test positif au Covid

Son frère Tarjei, 2e du sprint jeudi, a également été testé positif et a aussi décidé de s’aligner sur la poursuite. Johannes et Tarjei étaient sans symptômes et la Fédération internationale de biathlon (IBU) n’interdit plus le départ d’un biathlète testé positif au Covid-19 cet hiver.