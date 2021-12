Ski de fond – Johannes Klaebo intouchable à Oberstdorf

Sur tous les tableaux, à court, moyen et long terme, Johannes Klaebo impose l’évidence. Largement en tête du classement de la Coupe du monde, dominateur du Tour de ski qui est en train de se concourir, le Norvégien a également remporté le 15 km libre de vendredi.

Il n’a pas fallu beaucoup plus de 32’ pour que le fondeur de 25 ans boucle le parcours d’Oberstdorf. Klaebo a su attaquer au bon moment, laissant ses trois rivaux, impuissants, se disputer les deux dernières places sur le podium. Son dauphin, Alexander Bolshunov, lui a concédé 3’’4. Sjur Roethe est 3e. Le Norvégien compte déjà 45’’ d’avance en tête du Tour, à la veille d’un sprint où on risque de le retrouver encore une fois sur la plus haute marche du podium.