Royaume-Uni : John Le Carré, maître du roman d’espionnage, est mort

Le romancier britannique, auteur de «L’Espion qui venait du froid», a succombé à une pneumonie à l’âge de 89 ans.

Le maître britannique du roman d’espionnage John Le Carré, qui a vendu plus de 60 millions de livres dans le monde, est décédé à l’âge de 89 ans d’une pneumonie.

«C’est avec une grande tristesse que je dois annoncer que David Cornwell, connu dans le monde sous le nom de John le Carré, est décédé après une courte maladie (non liée au Covid-19) en Cornouailles samedi soir, le 12 décembre 2020. Il avait 89 ans. Nos pensées vont à ses quatre fils, à leurs familles et à sa chère épouse, Jane», a déclaré Jonny Geller, PDG du groupe Curtis Brown, dans un communiqué publié sur le site internet de cette agence artistique basée à Londres.

John Le Carré a écrit vingt-cinq romans et un volume de mémoires, «The Pigeon Tunnel» (2016). Il a vendu au total plus de soixante millions de livres dans le monde. Il s’était inspiré de sa carrière d’agent secret, ruinée par l’agent double britannique Kim Philby qui avait révélé sa couverture et celle de nombreux de ses compatriotes au KGB. John Le Carré – David Cornwell, de son véritable nom – avait alors dû démissionner du MI6.