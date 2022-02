18 MILLIONS - John Legend et Chrissy Teigen vendent leur double penthouse

Entre leurs apparitions dans des émissions de télévision, la musique, la cuisine, une nouvelle ligne de produits cosmétiques et leur vie de famille avec leurs deux enfants, Luna et Miles, Chrissy Teigen et John Legend ont des agendas très chargés.

… et offre une vue époustouflante sur la ville de New York.

Plus de 600 m² de surface habitable

… deux salons entièrement meublés et à plus de 600 m² de surface habitable répartis sur deux étages.

Si le/la futur propriétaire décide de réunir les penthouses pour n’en faire qu’un, l'annonce promet une «intimité ultime»: il ou elle possèdera alors la moitié du cinquième étage, ainsi que tout le sixième étage de la Brewster Carriage House à Nolita. Parmi les points forts, on trouve notamment des plafonds d’une hauteur de 3,6 mètres, une cuisine ouverte équipée d’appareils dernier cri et un système de son intégré avec un écran de la taille de celui d’une salle de cinéma.

Diverses pièces disposent d’une cheminée à gaz et d’un balcon privé. Une cave à vin à été intégrée sous un escalier et il y a au moins deux chambres d’amis avec une salle de bain chacune. Le bâtiment lui-même a un passé riche en traditions. Il date de l’année 1900 et était jadis la résidence du grand carrossier américain Brewster & Co.