Boston : John Legend surprend une artiste de rue qui chante un de ses titres

Radha Ro interprétait «All of Me» aux abords d’un centre commercial quand elle a vu arriver l’interprète de la chanson.

Plusieurs fois par mois, Radha Ro s’installe avec son piano dans une rue de Boston et chante pour les passants. Parmi les chansons qu’elle interprète figurent certaines de ses compositions, des titres pop, soul et r ’n’ b dont le tube de John Legend «All of Me». C’est au moment de reprendre ce titre dimanche 17 octobre 2021 que la jeune femme a eu la surprise de sa vie.