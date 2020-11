Espagne : John McAfee se plaît dans sa prison espagnole

Le pionnier des logiciels antivirus signe des autographes et alterne entre le costard-cravate et les tenues décontractées.

John McAfee, 75 ans, devra encore patienter avant de retrouver la liberté. Janice McAfee

Incarcéré pour fraude fiscale depuis plus d’un mois, John McAfee ne perd pas sa verve. À coups de tweets, il donne régulièrement de ses nouvelles, de celles de ses compagnons d’infortune et prend même de la hauteur. «Dans l’ensemble, c’est fascinant à regarder et c’est une aventure à vivre», a-t-il confié à TheIndependant. «Je suis constamment amusé et parfois ému. Certains codétenus m’ont confié de petits morceaux de leur vie, raconte-t-il. L’un m’a dit avoir étranglé «accidentellement» sa femme. Il n’a pas expliqué pourquoi c’était un accident, mais vous devez admettre que des accidents peuvent se produire.»

John McAfee, 75 ans, jouit cependant encore d’un statut dans sa prison, proche de Barcelone. Il a signé des autographes à son arrivée. Il se distingue aussi non seulement par sa personnalité atypique, mais par sa tendance à porter le costume-cravate. «Vous pouvez vous habiller selon vos moyens et vos envies, a-t-il expliqué. Comme tout le monde, on m’a remis une combinaison orange à mon arrivée et je la porte occasionnellement quand l’envie me vient. À d’autres moments, je porte un peu de tout, du costume-cravate à des vêtements décontractés». John McAfee a qualifié son séjour actuel «de loin le plus divertissant» de tous ceux passés derrière les barreaux. Il a de solides références en la matière puisqu’il compte 22 arrestations dans 12 pays différents.

Je suis content. Ce n’est pas là où se trouve une personne qui compte, mais vous êtes à l’intérieur. John McAfee, sur sa<a href="http://iammcafee.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> page officielle</a>.

Outre Twitter, John McAfee peut compter sur sa femme Janice pour plaider sa cause durant les 8 minutes quotidiennes autorisées de conversation téléphonique. Son épouse a lancé les campagnes #FreeJohnMcAfee et #FreeMcAfee sur les réseaux sociaux dans le but de sensibiliser à sa situation. John McAfee est menacé d’extradition aux États-Unis, où l’État du Tennessee l’accuse de ne pas avoir rempli ses obligations fiscales entre 2014 et 2018. Il aurait notamment soustrait au fisc une propriété, un yacht et d’autres actifs. Il aurait aussi fait verser ses revenus sur des comptes bancaires et en cryptomonnaie au nom d’autrui.