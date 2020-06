Royaume-Uni

John Newman stoppe sa carrière pour se soigner

Le chanteur britannique a rompu ses contrats avec son label Universal ainsi qu’avec son management pour pouvoir traiter sa dépression.

John Newman n’a cependant pas complètement tiré un trait sur la musique. Cette bête de scène vue notamment au Caribana en 2015 et au Montreux Jazz en 2017 a affirmé que la fin de cette ère était le point de départ pour un «nouveau lui»: «Mon but est de retrouver ma motivation et ma soif de continuer, de faire la meilleure musique que j’ai jamais faite et d’être heureux avec moi-même dans tous les domaines». Et de conclure, avec émotion: «Ça me tire une larme de dire au revoir à cette époque, à la musique et aux souvenirs. L’avenir est la clé et je crois que je peux proposer quelque chose de bien mieux qu’auparavant». «The Sun» a rappelé que Newman, qui a encore sorti en mars 2020 le titre «Stand By Me», avait déjà révélé par le passé souffrir de problèmes mentaux. En 2016, il était également passé sur le billard à cause d’une tumeur au cerveau.