Cannes 2023: Johnny Depp en Louis XV ouvre cette 76ème édition

Il revient donc à l'écran moins d'un an après avoir remporté son procès pour diffamation contre son ex-femme, Amber Heard. On se souvient que cette dernière avait dû subir un torrent d’attaques misogynes. Et c’est finalement elle qui, depuis, a disparu de la scène publique, après avoir «perdu foi dans le système judiciaire américain».