Festival : Johnny Depp au Montreux Jazz avec Jeff Beck?

Le musicien britannique, attendu sur la Riviera, le 15 juillet 2022, va sortir un album avec l’acteur américain. Il se pourrait que le duo le présente sur scène chez nous.

Les deux hommes ne se quittent plus. Johnny Depp, qui vient de sortir vainqueur de son procès en diffamation contre son ex-femme, Amber Heard , est apparu plusieurs fois sur scène avec Jeff Beck. Que ce soit à Sheffield, à Londres ou encore le jeudi 2 juin 2022, à Gateshead . D’ailleurs, lors de ce dernier concert, le musicien britannique a annoncé au public qu’il comptait sortir un album commun avec la star de «Pirates des Caraïbes». «J’ai rencontré ce mec il y a cinq ans. Depuis lors, on n’a jamais arrêté de rigoler. En fait, on a même fait un album. Je ne sais pas comment ça a pu se produire, mais il sortira en juillet 2022», a lâché Jeff Beck, 77 ans, dont les propos ont été relayés par la BBC .

Le 5e Meilleur guitariste de tous les temps, selon le magazine «Rolling Stone», est attendu au Montreux Jazz, le 15 juillet 2022. Sur le site du festival, il est écrit que Beck «promet la présence d’un invité spécial pour ce cinquième concert à Montreux». Ce qui pourrait augurer la présence du comédien américain? C’est possible. D’autant plus que Johnny Depp connaît le festival et sa scène amirale du Stravinski. Il s’y était produit en 2018 avec Hollywood Vampires, supergroupe formé autour d’Alice Cooper et de Joe Perry d’Aerosmith. Du côté de l’événement, la réponse est laconique: «Le Montreux Jazz Festival ne peut confirmer ou infirmer cette information pour le moment. Nous avons plusieurs options ouvertes pour l’invité qui accompagnera Jeff Beck sur scène».