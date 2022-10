Tournage houleux: Johnny Depp et Maïwenn ne se supportent plus

Johnny Depp est «un excellent acteur quand il vient sur le plateau. Sauf que parfois, l’équipe est prête à 6 heures du matin et personne ne vient. Alors après, Maïwenn se fâche et le lendemain, c’est elle qui ne vient pas, alors que Johnny Depp vient».

Des caprices «royaux» qui collent finalement assez bien avec l’histoire du film: Johnny Depp incarne Louis XV et Maïwenn Jeanne du Barry, roturière devenue favorite du roi de France. Le film, tourné en grande partie au château de Vaux-le-Vicomte et dont le budget dépasserait les 20 millions d’euros, devrait sortir en 2023 sur Netflix. Au casting, on retrouvera aussi Louis Garrel, Pierre Richard ou encore Noémie Lvovsky et Melvil Poupaud.