Surprise en Angleterre : Johnny Depp monte sur scène pour décompresser

L’acteur américain a fait une apparition surprise lors d’un concert de Jeff Beck ce week-end, quelques jours avant le verdict du procès qui l'oppose à son ex-femme Amber Heard.

Il a fait une apparition inattendue au concert de son ami Jeff Beck, samedi soir, à Sheffield, en Angleterre. Les deux compères ont notamment repris «Isolation», un titre de John Lennon qu’ils avaient enregistré en studio en 2020. Ils ont également offert au public «What’s Going On» de Marvin Gaye et «Little Wing» de Jimi Hendrix.

De retour au tribunal mardi

La vie d'Amber Heard «est devenue un enfer » depuis le début du procès, a affirmé son avocate, Elaine Bredehoft , lors de cette ultime journée de débats devant le tribunal de Fairfax, près de Washington. Elle a demandé aux jurés - cinq hommes et deux femmes - de rejeter la plainte de Johnny Depp pour la «laisser poursuivre sa vie et élever son enfant». L'acteur de 58 ans veut lui aussi «reprendre le cours de sa vie », avait auparavant affirmé son avocate, Camille Vasquez.

Les jurés se sont quittés après plus de deux heures de discussions sans prendre de décision. Ils reviendront à partir de mardi au tribunal, lundi étant férié aux États-Unis. La vedette de la saga «Pirates des Caraïbes» poursuit en diffamation son ex-femme, qui avait écrit dans une tribune publiée par le «Washington Post» en 2018 être «une personnalité publique représentant les violences conjugales» sans nommer Johnny Depp. Il réclame 50 millions de dollars en dommages et intérêts, estimant que la tribune a détruit sa carrière et sa réputation.