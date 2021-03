Royaume Uni : Johnny Depp obtiendra-t-il la révision de son procès?

La condamnation de l’acteur américain de 57 ans, qualifié de «mari violent», lui avait coûté son rôle dans le prochain film adapté des ouvrages de l’auteure de Harry Potter.

Accusations croisées

Le premier procès devant la Haute Cour, souvent en présence du comédien et de son ex-femme, avait donné lieu à un grand déballage de leur vie privée, parfois dans les détails les plus scabreux.

Drogué et alcoolisé

L’acteur américain avait reconnu une consommation abusive de drogues et d’alcool, mais a affirmé n’avoir jamais levé la main sur une femme, soutenu sur ce point par les témoignages écrits de ses ex-compagnes Vanessa Paradis et Winona Ryder. Il a accusé en retour de violences l’actrice de «The Danish Girl» et «d’Aquaman».

Amber Heard, qui avait le statut de témoin dans ce procès, avait quant à elle maintenu ses déclarations et déploré que les «détails les plus traumatisants et les plus intimes» de sa vie avec Johnny Depp aient été exposés devant la justice, et «diffusés dans le monde entier».