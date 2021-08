Johnny Depp remporte une victoire contre son ex

Royaume-Uni : Johnny Depp peut assigner Amber Heard en justice

L’acteur avance avec son procès en diffamation contre son ex-femme.

Le bras de fer entre les deux acteurs continue. La juge en chef du comté de Fairfax (Virginie) a débouté Amber Heard et a permis à Johnny Depp de poursuivre son procès, rapporte «People». Celle-ci a fait valoir que le droit américain est différent du droit britannique. «Les lois sur la diffamation en Virginie sont très différentes de celles de l’Angleterre. La Déclaration d’Indépendance et le Premier Amendement de la Constitution des États-Unis présentent des écarts importants par rapport à la Common Law anglaise en ce qui concerne la liberté d’expression et la liberté de la presse», a-t-elle écrit. Penney Azcarate a aussi précisé dans son jugement du mardi 17 août 2021 qu’Amber Heard n’était pas «une des parties» du procès du «Sun» et a réfuté que les intérêts de l’un pouvaient représenter ceux de l’autre. «Les intérêts du «Sun» étaient fondés sur le fait que les déclarations publiées par le journal étaient fausses. Les intérêts (de Heard) sont liés à la question de savoir si les déclarations qu’elle a publiées étaient fausses.»