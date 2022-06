Festival : Johnny Depp sera bel et bien au Montreux Jazz

Comme pressenti, l’acteur américain accompagnera le rocker Jeff Beck sur la scène du Stravinski le 15 juillet 2022.

Nous l’écrivions le 3 juin 2022: il était plus que probable que Johnny Depp soit sur scène avec Jeff Beck au Montreux Jazz . C’est désormais confirmé par le festival, dans un communiqué envoyé le 10 juin 2022 dans la matinée. Le plus célèbre pirate du monde sera bel et bien «l’invité spécial» du rocker britannique au Stravinski le 15 juillet 2022. Des places sont encore disponibles pour ce que le Montreux Jazz présente comme une «soirée extraordinaire».

Ce ne sera pas la première fois que Johnny Depp, 59 ans, foulera la scène principale du festival vaudois. Il s’y était produit en 2018 avec Hollywood Vampires, supergroupe formé autour d’Alice Cooper et de Joe Perry d’Aerosmith. Avec Jeff Beck, l’ex-d’Amber Heard, avec qui il a vécu un procès plus que houleux, avait sorti un morceau en 2020. Il s’agissait de la reprise d’«Isolation» de John Lennon, titre datant de 1970. Le 15 juillet 2022, ils publieront un album en commun, baptisé «18». Beck a raconté, au sujet du titre du disque: «Quand Johnny et moi avons commencé à jouer ensemble, cela a suscité un esprit de jeunesse et de créativité en nous. À tel point que nous n’arrêtions pas de plaisanter sur le fait d’avoir à nouveau 18 ans. C’est ainsi que ça a fini par devenir le titre de l’album». Pour l’anecdote, la couverture du disque - une illustration de Beck et Depp à 18 ans - a été dessinée et conçue par la femme de Beck. «18» contient onze reprises et deux chansons originales écrites par Johnny Depp.