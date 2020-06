Animation

Johnny Depp sera un macareux dans une série

L’acteur américain doublera un oiseau dans une création italienne qui comptera 250 épisodes.

«The Puffins» délivrera un message positif en abordant des thèmes tels que l’égalité des genres et des races ainsi que la protection de l’environnement», a indiqué Iervolino Entertainment dans un communiqué. La série sera la deuxième collaboration entre Johnny Depp et le studio italien après le film «Waiting for the Barbarians», sorti en 2019.