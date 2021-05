Dans le cadre de sa tournée 2012 «Jamais seul», le chanteur français a comblé son public, samedi soir lors de son passage à Genève, avec un magnifique show en plein air. Devant quelque 29'400 spectateurs réunis dans le fief du Servette FC, il a enchaîné plus de 25 tubes en étant servi par une voix extraordinaire. Vers 21h45, avec un bon «quart d'heure vaudois» de retard sur l'horaire prévu, Johnny Hallyday a tout d'abord embrasé ses fans avec une arrivée spectaculaire dans une sphère métallique et la chanson «Allumer le feu».

Il a interprété ensuite «Je suis né dans la rue» avant de laconiquement lâché un: «Bonsoir Genève. Nous sommes très contents d'être là ce soir à Genève»... La star aux 50 ans de carrière a par la suite passé en revue quelques-uns des dizaines de tubes de son répertoire: «Excuse-moi partenaire», «Ma gueule» (suscitant l'extase du public chantant en choeur avec lui), «Marie» puis «Deux étrangers», une chanson durant laquelle Hallyday s'est roulé par terre sur scène et a effectué des mouvements de bassins très suggestifs dignes d'un acte sexuel!

Un orchestre classique genevois

Un orchestre classique d'une trentaine de membres, recruté à Genève par la Française Anne Gravoin, a ensuite fait son apparition sur scène. L'occasion de proposer de magnifiques versions de «Diego», de «Quelque chose de Tennessee» et de «Poème Sur La 7ème».

Après près de 45 minutes d'un show rondement mené, celui qui est considéré comme le meilleur showman francophone a chanté «Requiem pour un fou», «Rock'n'roll attitude» puis une reprise admirable d'un tube de Tom Jones «I Who Have Nothing» en duo avec une de ses choristes: Amy Keys. Dès 22h45, le ciel romand a décidé d'abondamment rafraîchir un public surchauffé en l'arrosant généreusement d'une pluie battante.

Une partie unplugged dans le public

Après avoir changé de tenue et quitté la scène quelques minutes en laissant à ses musiciens et ses choristes le soin de «meubler», Johnny Hallyday est revenu et a balancé un «Gabrielle» de derrière les fagots bien servi par un solo d'harmonica de Greg Zlap. Le sémillant sexagénaire a ensuite gratifié ses fans de quelques déhanchés très sixties sur «J'la croise tous les matins».