Politique : Johnson défend l’unité du Royaume-Uni avant une visite en Écosse

Le Premier ministre britannique a vanté les avantages liés à la coopération observés pendant la pandémie. Sa visite en Écosse crée des remous.

Chaque nation constitutive du Royaume-Uni définit sa propre réponse à la crise sanitaire et ce pays, confronté à une nouvelle vague très virulente de la pandémie, s’est reconfiné pour la troisième fois avec des calendriers différents dans chacune d’elles. Mais Boris Johnson a rappelé que le gouvernement central de Londres avait apporté son soutien financier à l’Écosse pendant la crise, qu’il y avait soutenu l’emploi ainsi que le dépistage et la vaccination contre le Covid-19.

Velléités d’indépendance

Ce déplacement en Écosse intervient au moment où les velléités d’indépendance y reviennent en force, alimentées par le Brexit, contre lequel avaient voté la majorité des Écossais, et après la gestion très critiquée de l’épidémie par Londres. Pour la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, il est contraire aux restrictions en vigueur: il n’est pas «essentiel», la population étant priée de rester chez elle. «Nous avons le devoir de donner l’exemple», a-t-elle jugé mercredi.

«Le Premier ministre a le rôle fondamental de représenter en personne le gouvernement britannique et c’est une bonne chose qu’il soit visible et accessible pour les communautés, les entreprises et le public dans toutes les parties du Royaume-Uni, surtout pendant la pandémie», a expliqué son porte-parole.