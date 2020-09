Brexit : Johnson défend son texte controversé

Devant une Chambre des Communes qui renoue avec les débats enflammés sur la sortie du pays de l’UE, Boris Johnson a jugé son texte «essentiel pour maintenir l’intégrité politique et économique du Royaume-Uni».

Droit international violé

De l’aveu même du gouvernement, ce projet de loi viole le droit international «d’une manière très spécifique et limitée» en contredisant certaines parties de l’accord de retrait de l’UE que Londres s’était engagé il y a moins d’un an à respecter, en particulier les dispositions douanières pour l’Irlande du Nord.

Exigeant le retrait des dispositions controversées au plus tard à la fin du mois, Bruxelles a menacé d’entamer une action en justice et y a vu un coup porté à la «confiance» mutuelle au moment où les deux parties n’ont plus que quelques semaines pour parvenir à un accord de libre-échange et éviter une rupture brutale et des droits de douane au 1er janvier prochain. Cette date correspond à la fin de la période de transition amortissant le divorce effectif depuis le 31 janvier dernier.