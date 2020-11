Brexit : Johnson essuie un revers à la Chambre des lords

La chambre haute britannique a décidé d’expurger d’un projet de loi du gouvernement les dispositions qui lui permettraient de passer outre certains de ses engagements notamment quant au protocole nord-irlandais conclu avec l’UE.

À l’issue d’une série de votes, les Lords ont sévèrement décidé d’expurger d’un projet de loi du gouvernement conservateur les dispositions qui lui permettraient de passer outre certains de ses engagements notamment quant au protocole nord-irlandais conclu avec l’UE. Il s’agissait de l’un des sujets les plus épineux lors des négociations il y a un an pour trouver une solution qui évite le retour d’une frontière physique entre la province britannique d’Irlande du Nord et la République d’Irlande, qui fait partie des 27.

Confiance et bonne foi

En pleins pourparlers, l’irruption de ce texte avait provoqué une poussée de fièvre. Il ne reste plus que quelques jours à Londres et Bruxelles pour tenter de combler les divergences dans leurs négociations, lancées après que le Royaume-Uni a quitté officiellement l’Union européenne le 31 janvier. La mi-novembre apparaît comme la date limite afin de pouvoir ratifier à temps un accord qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2021, à la fin de la période de transition mise en place pour laisser le temps de négocier un accord.

Racines irlandaises

Souplesse sur la pêche?

L’émissaire des 27 a identifié trois «clés» pour débloquer les négociations dont «le respect de l’autonomie de l’UE et de la souveraineté britannique». Il a aussi souligné la nécessité de «garanties solides d’un commerce et d’une concurrence libres et équitables» et d’un «accès stable et réciproque aux marchés et aux possibilités de pêche dans l’intérêt des deux parties».