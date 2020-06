Royaume-Uni

Johnson évoque des passeports pour les citoyens de Hong Kong

Si la Chine imposait à l’ancienne colonie britannique sa loi sur la sécurité nationale, le Royaume-Uni pourrait proposer à des millions d’habitants de Hong Kong des passeports et un possible accès à la citoyenneté.

«Si la Chine va de l’avant et justifie ces craintes, la Grande-Bretagne ne pourra pas en conscience hausser les épaules […] nous fournirons une alternative», a assuré Boris Johnson. (Photo Tolga AKMEN / AFP)

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré mardi qu’il proposerait à des millions d’habitants de Hong Kong des passeports et un possible accès à la citoyenneté britannique si la Chine persiste à imposer au territoire sa loi sur la sécurité nationale.

«De nombreuses personnes à Hong Kong craignent que leur mode de vie – que la Chine s’est engagée à maintenir – ne soit menacé» par cette loi, a écrit Boris Johnson dans un article pour le «Times» de Londres et le «South China Morning Post».

«Si la Chine va de l’avant et justifie ces craintes, la Grande-Bretagne ne pourra pas en conscience hausser les épaules et passer à autre chose; au contraire, nous honorerons nos obligations et nous fournirons une alternative», a assuré Boris Johnson.