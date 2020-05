Royaume-Uni

Johnson interpellé sur le lourd bilan du coronavirus

Le Premier ministre britannique a été interrogé par le nouveau leader de l'opposition mercredi sur les quelque 30'000 victimes de la pandémie dans le pays.

Un assouplissement du confinement décrété le 23 mars est particulièrement délicat, compte-tenu de l'ampleur de la pandémie. Si le nombre de morts a commencé à décroître, le pays a dépassé l'Italie et arrive derrière les Etats-Unis sur cet indicateur.

Les autorités britanniques ont recensé 29'427 morts. Mais le bilan dépasse les 32'000 décès si l'on y ajoute ceux dont la maladie Covid-19 est la cause probable mais pas confirmée par un test.

Chambre clairsemée

S'exprimant dans une Chambre des Communes clairsemée, la majorité des députés suivant les débats à distance, Boris Johnson a exprimé ses «profonds regrets» quant au nombre de victimes dans les maisons de retraites. Il a reconnu des difficultés d'approvisionnement qu'il a jugé «rageantes» et assuré qu'il y avait un «effort massif» pour obtenir un nombre suffisant de combinaisons médicales.

Stratégie annoncée dimanche

Pressé par l'opposition de dévoiler sa stratégie, Boris Johnson a promis d'en dire plus dimanche. Son ministre de la Santé Matt Hancock a laissé entendre que les cafés dotés d'espaces extérieurs pourraient être autorisés à rouvrir.

«Il est prouvé que la propagation est beaucoup plus faible à l'extérieur, il peut donc y avoir des solutions que pourraient mettre en place certaines entreprises, par exemple des cafés, en particulier l'été», a déclaré le ministre à Sky News.

Une forte pression pèse sur les épaules de Boris Johnson en raison des conséquences économiques et sociales dramatiques du confinement avec plus de 6 millions de personnes au chômage partiel et des suppressions d'emplois qui s'accumulent.