Etats-Unis

Johnson & Johnson condamné pour du talc «cancérigène»

Un tribunal du Missouri a fixé à 2,1 milliards de dollars les indemnités à verser aux plaignantes. La firme a toujours affirmé que son produit ne contient pas d’amiante et ne cause pas de cancer. Elle va contester ce verdict.

Confirmant le verdict selon lequel le talc vendu par le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson était responsable de cancers, la Cour d'appel du Missouri a condamné le géant pharmaceutique américain à payer 2,1 milliards de dollars de dommages et intérêts.

La Cour a toutefois réduit de plus de la moitié les 4,4 milliards de dollars de dommages et intérêts qu'un jury avait accordés en 2018 à 22 plaignantes et leurs familles. Elle a convenu que certaines d'entre elles n'auraient pas dû être prises en compte par ce procès car elles étaient extérieures à l'État du Missouri.