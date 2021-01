Canton de Neuchâtel : Johnson & Johnson part, plus de 300 emplois menacés

Les lignes de production des filiales neuchâteloises du groupe américain devraient être déplacées à Porto Rico ou au Mexique. Une consultation du personnel concerné par cette restructuration a été lancée.

La collision des annonces doit laisser un goût amer à plusieurs centaines d’employés de Johnson & Johnson. Alors que, ces derniers jours, les spéculations allaient bon train sur les résultats, plus que prometteurs, des tests du vaccin contre le Covid-19 élaboré par Janssen Pharmaceutica, filiale du groupe, c’est la douche froide dans le canton de Neuchâtel. Ainsi que l’annoncent RTN et «ArcInfo», jusqu’à 320 emplois sont menacés sur les sites de Neuchâtel et de Marin, où sont installées les sociétés Ethicon, Ethicon Women’s Health & Urology, Medos et Medos International, elles aussi filiales du géant américain.