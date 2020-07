Johnson, nouveau tollé sur la gestion du virus

Rédiger un nouveau commentaire

Jack Bonnand 08.07.2020 à 12:35

L'Angleterre propose de ne pas confiner, le monde gueule. La Suède pareil, personne dit rien. M. Johnson a dit que ce virus n'était rien de bien méchant et que le problème était chinois, le monde l'humilie et le tient responsable de la vague qui a gifflé l'UK. Les ministres de la santé et présidents/1er ministres de la France et de l'Allemagne disent la même chose, pareil on a rien entendu et rien vu malgré la baffe qu'ils se sont pris aussi. Les médias helvétiques manquent d'objectivité quand il s'agit de dirigeant de la droite. BoJo est en réalité adoré en Angleterre d'après les dires de mes amis à Londres et n'importe qui d'objectif reconnaîtra que les dires de M. Johnson, quand il dit que "trop de maisons de retraites" et non pas "toutes les maisons de retraites", qu'il n'y a rien d'exagéré et d'absurde mais simplement un constat que ses conseillés lui ont certainement rapportés.