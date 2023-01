Basket : Jokic et Embiid écrasent tout, la «MVP race» s’intensifie en NBA

Pour l’heure, les Nuggets sont imperméables à la pression imposée par les Grizzlies du bondissant Ja Morant, conservant un bilan légèrement favorable au classement (31-13 contre 30-13). Au moindre faux pas, les positions pourraient s’échanger, mais Denver possède en Jokic le MVP des deux derniers exercices, parfaitement dans le coup pour conserver ces lauriers, une troisième année d’affilée, et rejoindre les légendaires Bill Russell (1960-63), Wilt Chamberlain (1965-68) et Larry Bird (1983-86) dans ce club fermé.

L’intérieur serbe a frôlé la perfection en attaque (36 pts, à 13/14, 9/10 aux lancers francs, 12 rbds, 10 passes). Il n’y a que Chamberlain à avoir réussi, comme lui, un triple-double à au moins 35 points et 90% de réussite aux tirs, mais le «Joker» est le premier à l’avoir fait deux fois.

Lillard en éruption

A l’Est, Milwaukee, vainqueur de Toronto (130-122) a repris la deuxième place à l’Est, car dans le même temps Brooklyn s’est incliné à San Antonio (106-98). En back-to-back, Bucks et Raptors n’en ont pas moins livré une belle bataille, qui a failli mal tourner à six minutes de la fin, quand Brook Lopez et Gary Trent Jr ont eu une étreinte un peu trop virile, ayant entraîné une mêlée entre plusieurs joueurs.