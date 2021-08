VTT - Jolanda Neff chute mardi, puis la Suisse se rate dans le relais mondial

Au départ de l’épreuve de relais des Mondiaux de VTT de Val di Sole (Italie), la Suisse et la France s’affichaient comme les deux grands favoris de la compétition. Les deux pays n’avaient-ils pas gagné chacun six titres mondiaux par le passé?

Mais la France a cette fois fait la différence pour remporter un septième bouquet mondial, et occuper seule la tête de ce classement particulier. Pourtant mal parti, le relais français a progressivement comblé son retard pour passer en tête à deux tours de la fin, et s’envoler irrésistiblement vers la victoire. La France a finalement devancé les États-Unis (deuxièmes à 48 secondes) et l’Allemagne (troisième à 49 secondes).