VTT: Jolanda Neff: «L'impression d'être vide»

«Ca va bien, malgré ma chute... Je suis très contente de ma performance. Cette deuxième place, c'est comme une victoire. La chute a été violente et je ne m'attendais pas à partir à la faute ici. Je suis passée par-dessus le guidon. Ensuite, je me suis ressaisie rapidement et je suis repartie en direction du podium. C'est mentalement que ça a été le plus dur. Mais je me sentais très forte. C'est pour ça que je me suis relevée et que j'ai continué à rouler à fond. Je suis fière de moi, de la façon dont j'ai pu me remettre très vite dedans et retrouver le rythme. Heureusement, je ne me suis pas fait mal. Maintenant, on commence la préparation pour dimanche. On va reconnaître encore une fois le circuit.»