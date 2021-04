Série : Joli casting pour «HashtagBoomer»

Le tournage de la nouvelle série originale d’OCS vient de commencer, avec une belle brochette d’acteurs.

Le tournage de cette fiction écrite et réalisée par Constance Maillet vient de commencer et les noms de plusieurs acteurs ont été révélés par le site français. Les quatre héros seront incarnés par Manon Azem (vue dans «Un homme d’honneur»), Jules Sagot («Le Bureau des légendes»), Allison Chassagne («Irresponsable») et Bellamine Abdelmalek (actuellement dans «Hippocrate»). Du côté des parents, on annonce Olivier Marchal et Amanda Lear, qui jouera son propre rôle.